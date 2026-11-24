Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran ve kırsal mahallelerinde etkili olan sel felaketinin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık dört saat süren yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştüğünü, 500'ün üzerinde ihbar aldıklarını ve herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Vali Ustaoğlu ilk olarak kırsal Dereören Mahallesi'nde, ardından kırsal İnönü Mahallesi ve ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran ilçesi ve kırsal mahallelerde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, şiddetli yağışın ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini belirterek, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için gece boyunca yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Sel sularıyla sürüklenen bazı otomobiller ise dere yatağındaki ağaçların üzerinde suların çekilmesinin ardından bulundu.

"Araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız oldu"

Yağışın özellikle Havran ilçesinde etkili olduğunu belirten Ustaoğlu, su baskınları, yol kapanmaları ve mahsur kalma olaylarının yaşandığını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumları sahadaydı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımız oldu, evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Tüm kurtarma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

500'den fazla ihbar geldi

Afet sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 500'ün üzerinde ihbar ulaştığını açıklayan Ustaoğlu, ihbarların büyük bölümünün mahsur kalan vatandaşlar ile zarar gören hayvanlara ilişkin olduğunu belirtti.

Valilik koordinasyonunda AFAD, jandarma, emniyet, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yüzlerce hayvan telef oldu

İlk belirlemelere göre sel felaketinde yaklaşık 350 küçükbaş hayvan, 35 büyükbaş hayvan ve 70 arı kovanının zarar gördüğünü açıklayan Ustaoğlu, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Şiddetli yağış nedeniyle dere yataklarında bulunan bazı araçların da sele kapıldığını ifade eden Ustaoğlu, yaklaşık 10 aracın zarar gördüğünün değerlendirildiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız tedbirli olmalı"

Vatandaşlara meteorolojik uyarıları dikkate almaları çağrısında bulunan Vali Ustaoğlu, özellikle dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Ustaoğlu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelere Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire müdürleri ve yetkililer de katıldı.