Balışeyh'te Düğünde Magandalar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Balışeyh'te Düğünde Magandalar Suçüstü Yakalandı

Balışeyh\'te Düğünde Magandalar Suçüstü Yakalandı
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Kırıkkale'de iki düğünde havaya ateş eden 2 kişi jandarma tarafından yakalandı, adli süreç başlatıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde iki ayrı köy düğününde tabanca ve ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtığı belirlenen 2 maganda, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde düzenlenen düğünde B.B. (58) isimli şahıs, ruhsatlı tabancayla havaya ateş ettiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alındı. Aşağıkarakısık köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri de düğün sırasında M.E'nin (33) ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş ettiğini tespit etti. Şüpheli gözaltına alınırken, av tüfeğine el konuldu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla iki olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince gerekli incelemeler yapılırken, gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, Balışeyh, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balışeyh'te Düğünde Magandalar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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