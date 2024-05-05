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Balkonda alev alan yatak korkuttu

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Antalya'da balkonda alev alan yatak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dairede dumandan etkilenenler olabileceği ihtimaline karşı ambulans ekibi de gönderildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde vatandaşlara müdahale etti. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

05.05.2024 11:44
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Balkonda alev alan yatak korkuttu

ANTALYA - Antalya'da balkonda alev alan yatak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1044 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; dairenin balkon kısmında bulunan yatak henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dairede dumandan etkilenenler olabileceği ihtimaline karşı tedbiren ambulans ekibi de sevk edildi. Balkonda alev alan yatak itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekiplerinin olay yerinde dairede bulunan vatandaşlara ilk müdahalesinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Balkonda alev alan yatak korkuttu
Kaynak: İHA

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