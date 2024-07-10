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Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran mahallesi 185 Cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın orta katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.