Balkondan Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Eski nişanlısıyla tartışırken balkondan atladı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, evinin önüne bıçakla gelen eski nişanlısıyla tartıştığı sırada balkondan atlayarak ağır yaralandı.

İddialara göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi üzerinde bir şahıs, eski nişanlısının evinin önüne elinde bıçakla geldi. Kadın, eski nişanlısı ile evinini balkonundan bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi ile sinirlenerek balkondan aşağı atlayan kadın ağır yaralandı, eski nişanlısı ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.