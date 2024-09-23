Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Derik ilçesinde evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçe merkezi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 3 yaşındaki Aram Akaş evin balkonundan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olaya yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük çocuğu ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN