Balkondan Düşen Doktoru Son Yolculuğuna Uğurladılar - Son Dakika
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Balkondan Düşen Doktoru Son Yolculuğuna Uğurladılar

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Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Dr. Hamdi Oğrağ, meslektaşlarıyla uğurlandı.

09.04.2025 11:47
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Balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Meslektaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden doktorun eşi Dr. Gülsüm Oğrağ, "Benim kocam bir melekti"

ANTALYA - Antalya'da dün sabaha karşı eşi ve çocuklarını uyandırmak istemeyip telefonla konuşmak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybeden Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, görev yaptığı hastanede meslektaşlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ gece saatlerinde hastaneden arandı. Hastaneden gelen telefon sonrası uyumakta olan eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıkan Oğrağ, telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek balkondan düştü.

İlk müdahaleyi doktor olan eşi yapmış

Apartmanın 4. Katında bulunan dairesinin balkonundan toprak zemine düşen Oğrağ'a ilk müdahale doktor olan eşi tarafından yapıldı. Oğrağ, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, burada meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğrağ'ın ölüm haberi sonrası eşi ve çocukları gözyaşlarına boğulurken, bugün görev yaptığı Kepez Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Annesi, eşi ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

Törene Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın eşi Annesi Seval Oğrağ, eşi Gülsüm Oğrağ, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan ve haastanede birlikte görev yaptığı meslektaşları katıldı. Tören sırasında aynı hastanede kardiyolog olarak görev yapan eşi Gülsüm Oğrağ, "Benim kocam bir melekti" deyip, eşinin tabutunun yanında bulunan fotoğrafına sarılarak gözyaşı göktü. Oğlunun tabutuna sarılan anne Seval Oğrağ ise "Oğlumun kokusu var" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"Hekim olmak zordur"

Törende konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, "Hekimin ölümü bir başka oluyor. Hekimde bir alimdir. Hamdi Oğrağ kardeşimiz gerek asistanlığı, gerekse uzmanlık görevi süresince hastalarından, birlikte çalıştığı arkadaşlarından ve amirlerinden övgü alan bir insandı. Herkese nasip olmayacak bir meslek yaşamı yaşadı. Hekim olmak zordur. Hekimin verdiği sınavı diğer meslek birimleri vermiyor. Bizler çok sınavlardan geçerek buralara geliyoruz. ve kendi ailemizi çocuklarımızı düşünmeden, hep yanımızdakilerin hayatlarını, sağlıklarını düşünen insanın adıdır hekim. Kendisi de böyle bir insandı" dedi. Törenin ardından Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balkondan Düşen Doktoru Son Yolculuğuna Uğurladılar - Son Dakika

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