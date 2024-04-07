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Balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 3. katın balkon penceresinden düşen 26 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlı olduğu öğrenilen ve babaannesi ile birlikte yaşayan Kader D.3. kattaki balkon penceresinden yere düştü. Ağır yaralanan genç kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.