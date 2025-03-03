Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen kadın yaralandı.

Olay, Cuma Mahallesi 213 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre L.B. (55) isimli kadın henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu evin balkonundan yere düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri L.B.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN