Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika
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Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı

Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalandı. Balon pilotunun sağduyulu hareketleri bir faciayı da önlemiş oldu. Balon peribacaları arasına sıkıştığında bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balonda bulunan 20 turist ve balon pilotu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

23.06.2024 00:12
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Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı

İniş sırasında ters rüzgara yakalanan peribacalarının arasına sıkıştı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonu iniş sırasında ters rüzgara yakalandı. Balon pilotunun sağduyulu hareketleri bir faciayı da önlemiş oldu.

Sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisine geldiğinde ters rüzgara kapıldı. Balon Pilotu Caner Uzun tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı. Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Pilot Uzun peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Balonda bulunan ve tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Sıcak Hava Balon Pilotu Caner Uzun; "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti şuanda turlarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Balonda bulunan Portekizli Rosa Silva Mesquita da; "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balon pilotu 20 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika

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