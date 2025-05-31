Baltayla Öldürülen Genç Adam Toprağa Verildi

Bağ evinde balta ile öldürülen genç adam toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil mahallesindeki bir bağ evinde balta ile öldürülen 25 yaşındaki Mustafa Karaman, Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı. Genç adamın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Olay geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 24.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesine bağlı Üreğil Mahallesi Umurcalılar Mevkiindeki bir bağ evinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre Mustafa Karaman'ın babası Ali Karaman, oğlundan 2 gün haber alamayınca Üreğil Mahallesinde kendilerine ait bağ evini kontrol etti. Burada oğlunu kanlar içinde yerde bulan Ali Karaman durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Karaman'ın öldüğünü tespit etti. Genç adamın balta ile kafasına vurularak öldürüldüğü ve baltanın da olay yerinde olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Oğlunun tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü

25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Orhangazi'de son kez baba evine getirildi. Burada helallik alınan Mustafa Karaman öğlen vakti Muhammedül Emin Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Oğlunu bağ evinde ölü olarak bulan baba Ali Karaman oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nuray Karaman ise yakınlarının desteği ile güçlükte ayakta durabildi. Mustafa Karaman'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığın çok yönlü soruşturması devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ise sorgusu devam ediyor.