Balya makinesinden çıkan yangın 6 çiftçinin arazisine zarar verdi - Son Dakika
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Balya makinesinden çıkan yangın 6 çiftçinin arazisine zarar verdi

Balya makinesinden çıkan yangın 6 çiftçinin arazisine zarar verdi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde balya makinesinden çıkan kıvılcımlarla başlayan yangın, Kovalıca köyünde 6 çiftçinin yaklaşık 80 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi. Sürücü hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde balya makinesinden çıkan yangın 6 çiftçinin arazisine zarar verdi.

Dün Bozüyük ilçesine bağlı Kovalıca köyü sınırları içerisinde meydana gelen ve yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda etkili olan anız yangınıyla ilgili inceleme tamamlandı. Yapılan araştırma, olay yeri incelemesi ve tanık beyanları doğrultusunda yangının, Kıvanç D. idaresindeki balya makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı değerlendirildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, yapılan hasar tespit çalışmalarında, Haydar İzerli, Cemal Özyılmaz, Hüseyin Topcu, Kıbrıs Kacır, İsmet Taşcı ve Yusuf Toyga isimli 6 çiftçiye ait tarım arazisinin yangından zarar gördüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla balya makinesinin sürücüsü hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, Bozüyük, Bilecik, Tarım, Balya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balya makinesinden çıkan yangın 6 çiftçinin arazisine zarar verdi - Son Dakika

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