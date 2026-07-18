Yol çalışması yapan iş makinelerinin müdahalesi çıkan yangının büyümesini engelledi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde balya makinesinden çıkan yangın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yol çalışması yapan iş makinelerinin müdahalesi ile ekinlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Garipçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, balya makinesinden dolayı ekinlerin bulunduğu arsada yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından mahalle muhtarının haber vermesi ile olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yol çalışması yapan iş makinelerinin de müdahalesi ile yangın ekinlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Garipçe Mahalle Muhtarı Kamil Demirci, yangında 3 mahallenin ekinlerinin yanabileceğini söyleyerek yangına müdahale için gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ