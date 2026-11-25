Banaz'da devriyedeki polis, şüphelide 264 içimlik bonzai ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Banaz ilçesinde devriye görevi sırasında polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir şahsı durdurdu. Yapılan aramada 264 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen A.Ç. (24) isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 264 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, A.Ç.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
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