Banaz'da Komşu Kavgası: 2 Ölü - Son Dakika
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Banaz'da Komşu Kavgası: 2 Ölü

Uşak'ın Banaz ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

10.03.2025 15:23
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Uşak'ın Banaz ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Mehmet I. (89) evinin önünde arabalarına eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanında bulunan Sait G.'yi (71) av tüfeğiyle ateş etti. Komşu Mehmet I., silah seslerini duyarak dışarıya çıkan Mustafa Y.'nin eşi Fatma Y.'yi (61) silahla vurdu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Fatma Y. ve Sait G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa Y'nin ise yaralı olarak önce Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince şüpheli Mehmet I. ise gözaltına alınırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Fatma Y. ve Sait G'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Banaz'da Komşu Kavgası: 2 Ölü - Son Dakika

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