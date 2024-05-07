Bandırma Belediyesi'nde öğretmenin öğrenciyi tırnaklarını geçirerek yaraladığı iddia edildi - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi'nde öğretmenin öğrenciyi tırnaklarını geçirerek yaraladığı iddia edildi

Bandırma Belediyesi\'nde öğretmenin öğrenciyi tırnaklarını geçirerek yaraladığı iddia edildi

Bandırma Belediyesi'nin Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde, öğretmenin, 4 yaşındaki öğrenciyi tırnaklarını geçirerek yaraladığı ileri sürüldü. Babaanne, çocuğun avucunda tırnak batığı ve kan izlerini fark etti. Aile darp raporu aldı ve suç duyurusunda bulundu. Öğretmen açığa alındı ve hakkında hukuki süreç başlatıldı.

07.05.2024 13:14  Güncelleme: 13:18
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Bandırma Belediyesi'nin Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde, öğretmenin, 4 yaşındaki öğrenciyi tırnaklarını geçirerek yaraladığı ileri sürüldü.

Bandırma Belediyesi'nin 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde 4 yaşındaki K.Ö.'ye şiddet uygulandığı iddia edildi. Durumu K.Ö.'nün babaannesi fark etti. Babaanne, K.Ö.'nün avcunun içindeki tırnak batığı ve kan izlerini gördü. K.Ö. yaşananları önce babaannesine sonra anne ve babasına anlattı. K.Ö. oyun oynarken yaramazlık yaptığı için öğretmeni C.U.'nun kendisini hırpalayıp tırnaklarını avcuna batırarak kanattığını söyledi. Bunun üzerine K.Ö.'nün annesi D.Ö. sosyal medya üzerinden C.U. ile iletişime geçip oğlunun avcunun içindeki yaranın sebebini sordu. C.U. kreşteki başka bir çocuğun bu yaralanmaya sebep olduğunu anlattı.

Aile darp raporu aldı

Çocuğun avuç içerisinde 12 ve 6 milimetrelik iki tırnak yarası olduğu darp raporunda belirlendi. K.Ö. gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarını ailesiyle paylaştıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek çocuğu için darp raporu alan baba C.Ö., ardından olayı daha iyi anlayabilmek için gündüz bakım evininin yolunu tuttu. C.Ö.'nün güvenlik kamerası kayıtlarını izlemek istemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Öğretmen C.U.'nun minik çocuğu hırpalayarak bir kenara çekip şiddet uyguladığı anlaşıldı.

Daha sonra Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden C.Ö. suç duyurusunda bulunarak öğretmen C.U.'dan şikayetçi oldu.

Yaşanan olayın ardından, Bandırma Belediyesi tarafından C.U.'nun açığa alındığı ve hakkında hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma Belediyesi'nde öğretmenin öğrenciyi tırnaklarını geçirerek yaraladığı iddia edildi - Son Dakika

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