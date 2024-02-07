Bandırma Belediyesi'ne ait araçta yangın çıktı - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi'ne ait araçta yangın çıktı

Bandırma Belediyesi\'ne ait araçta yangın çıktı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde, Bandırma Belediyesi'ne ait araç seyir halindeyken yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve herhangi bir yaralanma olmadı.

07.02.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde, Bandırma Belediyesi'ne ait araçta seyir halindeyken yangın çıktı.

Bursa- Çanakkale Yolu'nda Bandırma Belediyesi'ne ait 10 AAZ 05 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek yangına ilk müdahaleyi sağladı, ancak bu çaba yeterli olmadı. Hızla yayılan alevler, kısa sürede bütün aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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