Bandırma Belediyesi\'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı

Ersin Çetinkaya:

Birincisi dayağa karşıyım lakin bazen insanlar da sabır diye bir şey kalmıyor. Ev de şımarık ve saygısız yetiştirilen çocuklar bir tek öğretmenini değil emin olun çevresin de olan her hangi birini patlayacak hale geliyor evde anne babası dayanamıyor bazen. Yani her aile için demiyorum bunu tabi öncelikle çocuklara iyi bir birey olmayı şımartmamaya çalışın. Ki bu durumla karşılaşmayın karşılaştığınız da haklı bir şekilde hocayı dava edin. Her şey kanunla olacak diye birşey yok biraz da iç muhakemenizi yapın vicdan mahkemesine baş vurarak iş görün

Ersin Çetinkaya: Yanlış anlaşılma olmasın Öğretmenin bu yaptığını haklı görmüyor ve onaylamıyorum 0 0