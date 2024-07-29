Bandırma Belediyesi'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı

Geniş Video İzle

Bandırma Belediyesi'nin gündüz bakımevinde bir öğretmen tarafından 4 yaşındaki öğrenciye uygulanan şiddetin kamera kaydı görüntüleriyle ortaya çıktı.

29.07.2024 15:23  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediyesi'nin gündüz bakımevinde yaşanan skandalın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde bir öğretmen tarafından 4 yaşındaki öğrenciye uygulanan şiddetin kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin açıklamalarının aksine, C.U. adlı öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı görüntülerle ortaya çıktı. Baba Cengiz Özşaylan açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.

"BİR BELEDİYE YETKİLİSİ BİZE HEDİYELER TEKLİF ETTİ"

Baba Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de belirtildi. Özşaylan şunları söyledi:

"Olayın ardından bir belediye yetkilisi bize hediyeler teklif etti ancak kabul etmedik. Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi. Bize görüntüler verilmedi.

"DAVA SONUÇLANMADAN ÖĞRETMEN İŞE GERİ ALINDI"

Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı."

Bandırma Belediyesi\'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Bandırma Belediyesi, Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma Belediyesi'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Duran CELIK: Çocukların böyle terbiye edilmesi gerekli bence 3 27 Yanıtla
    Ahmet Beybey: ne söylediğinizin farkında mısınız o daha 4 yaşında ve mutlaka anne baba calistigi için verdiler o kreşe insanlar canlarını emanet ediyor yüksek sesle bile konuşulmamasi gerekir gerçek bir eğitimci ise.yaziklar olsun inşallah işine bir daha geri donemez 4 1 Ersin Çetinkaya: Zarar vererek olmuyor terbiye daha çocuk ilk eğitimi aile verir bu şekilde eğitim olmaz 4 1 Ahmet Duran CELIK: Sanki siz okulda öğretmenden hiç dayak yemediniz 0 3
  • Ersin Çetinkaya: Birincisi dayağa karşıyım lakin bazen insanlar da sabır diye bir şey kalmıyor. Ev de şımarık ve saygısız yetiştirilen çocuklar bir tek öğretmenini değil emin olun çevresin de olan her hangi birini patlayacak hale geliyor evde anne babası dayanamıyor bazen. Yani her aile için demiyorum bunu tabi öncelikle çocuklara iyi bir birey olmayı şımartmamaya çalışın. Ki bu durumla karşılaşmayın karşılaştığınız da haklı bir şekilde hocayı dava edin. Her şey kanunla olacak diye birşey yok biraz da iç muhakemenizi yapın vicdan mahkemesine baş vurarak iş görün 1 3 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya: Yanlış anlaşılma olmasın Öğretmenin bu yaptığını haklı görmüyor ve onaylamıyorum 0 0 Ersin Çetinkaya: Bur da yanlış anlaşılma olmasın bu hocanın yaptığını onaylamıyorum. 0 0
  • Selda YELEK: sizi de çocuğunuzu da bu şekilde terbiye etsinler bencede ama insan ve insan evlatlarını asla değil. bazı hayvanların eğitiminde etkili bi yöntem olabiliyor. 2 0 Yanıtla
  • jackal insomnia: çocuk anlatırken ağlayacak gibi oldum meleklere nasıl şiddet gösterir insanoğlu idrak edemiyorum 1 0 Yanıtla

14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:39:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement