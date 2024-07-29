Bandırma Belediyesi\'ne ait kreşteki skandal güvenlik kamerasına yansıdı

3.Sayfa

Bandırma Belediyesi'nin gündüz bakımevinde yaşanan skandalın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde bir öğretmen tarafından 4 yaşındaki öğrenciye uygulanan şiddetin kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin açıklamalarının aksine, C.U. adlı öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı görüntülerle ortaya çıktı. Baba Cengiz Özşaylan açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.

"BİR BELEDİYE YETKİLİSİ BİZE HEDİYELER TEKLİF ETTİ"

Baba Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de belirtildi. Özşaylan şunları söyledi:

"Olayın ardından bir belediye yetkilisi bize hediyeler teklif etti ancak kabul etmedik. Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi. Bize görüntüler verilmedi.

"DAVA SONUÇLANMADAN ÖĞRETMEN İŞE GERİ ALINDI"

Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı."