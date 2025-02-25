Bandırma'da Apartman Çatısında Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma'da Apartman Çatısında Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bandırma\'da Apartman Çatısında Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

25.02.2025 21:29  Güncelleme: 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir felaketi önledi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Paşabayır Mahallesi Yaman Egeli Caddesi 16007 Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. 2 itfaiye aracı ve 6 personel ile yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının başlangıç aşamasında söndürülmesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Bandırma, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Apartman Çatısında Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
21:44 Konya’da Polis Memuru Şehit Oldu Konya'da Polis Memuru Şehit Oldu
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
09:30 Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 22:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Apartman Çatısında Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.