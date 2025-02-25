Bandırma\'da Apartman Çatısında Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir felaketi önledi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Paşabayır Mahallesi Yaman Egeli Caddesi 16007 Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. 2 itfaiye aracı ve 6 personel ile yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının başlangıç aşamasında söndürülmesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR