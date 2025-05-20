Bandırma'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bandırma'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma\'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma'daki apartman yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü, yaralanma yok.

20.05.2025 16:29
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, 17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri başlangıç aşamasında kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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