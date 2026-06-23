Buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
23.06.2026 23:53  Güncelleme: 23:55
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazi ve buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazi ve buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kayacık Mahallesi Dutliman yolu üzerinde, TOKİ konutlarının alt kısmında bulunan arazi ve buğday tarlasında meydana geldi. Araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 9 personel sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle alevli bir şekilde yanan alana müdahale etti. Yangının boyutu ve rüzgarın etkisi göz önüne alınarak bölgeye takviye kuvvet istendi. Çalışmalara destek vermek amacıyla 3 orman arazözü ve Bandırma Belediyesine ait 2 su ikmal aracı da olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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