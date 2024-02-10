Bandırma'da aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Bandırma\'da aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gece içerisinde 3 işletme soyuldu. Şüphelilerin kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından belirlendi. M.K(12), C.K(13) ve E.Ü(14) isimli şüpheliler göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 00:17
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Bandırma'da aynı gece içerisinde 3 işletme soyuldu. İçlerinde Bandırmaspor Ücretli Otoparkı'nında bulunduğu 3 işletmeyi soyan şahısların kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan tahkikat ile belirlendi.

Bandırmaspor Otopark Gişesi ve Kaşif Acar Caddesi ile İstiklal Caddesi'nde bulunan 2 işletmenin camlarını kırarak aynı yöntemle içeri giren ve kasada bulunan paraların çalındığı hırsızlık olayında, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon sonucu M.K(12), C.K(13) ve E.Ü(14) isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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