(İHA) Bandırma'da başarılı operasyonlarla aranan suçlular yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

(İHA) Bandırma'da başarılı operasyonlarla aranan suçlular yakalandı

(İHA) Bandırma\'da başarılı operasyonlarla aranan suçlular yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliği sağlamak adına gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla aranan suçluları yakalayarak adalet önüne çıkardı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan aranan pek çok kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi ve aranan diğer şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

23.04.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İHA) Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliği sağlamak adına gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla aranan suçluları yakalayarak adalet önüne çıkardı.

Operasyonlar sonucunda pek çok suçtan aranan şahısların yakalandığı belirtildi. Bu kişiler arasında hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan hüküm giymiş olan isimler bulunuyor. Hırsızlık suçundan 8 Yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H. (21), dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (30), hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (30), 6136 SKM suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (44), çocuğa müstehcen yayın izletme suçundan 2 bin TL para cezası bulunan M.I. (64), uyuşturucu, uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.T. (28), hırsızlık suçundan 7 yıl 10 Ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (20) isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, dolandırıcılık ve askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadelerinin alınmasına yönelik aranması bulunan G.T. (30) ve N.A. (25) isimli şahıslar yakalanarak, yasal işlemlere tabi tutuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa (İHA) Bandırma'da başarılı operasyonlarla aranan suçlular yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 18:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: (İHA) Bandırma'da başarılı operasyonlarla aranan suçlular yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement