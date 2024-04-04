Bandırma\'da cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cam silerken dengesini kaybeden kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Bandırma, 17 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında ikamet eden Nurhan Doğan (62) cam silmek üzere apartman boşluğuna bakan pencereye çıktı. Nurhan Doğan, pencereyi sildiği esnada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri zemin kattan Nurhan Doğan'ın düştüğü apartman boşluğuna ulaştı. Yerde hareketsiz yatan Nurhan Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Nurhan Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR
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Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosya üzerinden yapılan incelemede, Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Mahkeme, tanık olarak dinlenmesi talep edilen Fatih Terim'in duruşma sonrasında değerlendirileceğini belirtti.
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