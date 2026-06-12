Bandırma'da Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bandırma'da Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Bandırma\'da Galatasaray\'ın 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
12.06.2026 11:26  Güncelleme: 11:27
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Galatasaray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğu, Bandırma Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geceyle kutlandı. Gecede kupa salona getirildi, formalar açık artırmayla satıldı.

Galatasaray'ın üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğu, Bandırma Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geceyle kutlandı.

Erdek ilçesi Düzler mevkisindeki Parmos Otel'de gerçekleştirilen "4/4'lük Şampiyonluk Gecesi"ne çok sayıda davetli katıldı. Program, Bandırma Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hakan Yücel'in konuşmasıyla başladı.

Derneği 2014 yılında yeniden faaliyete geçirdiklerini belirten Yücel, yönetim olarak 12 yılda 7 şampiyonluk yaşadıklarını söyledi. Yücel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in gelecek yıl düzenlenecek 27. şampiyonluk gecesine katılma sözü verdiğini de ifade etti.

Geceye katılan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayarak, "İki Dursun, Galatasaray'a iyi geliyor. Başkanımız Dursun Özbek ve ben Galatasaray'a uğurlu geliyoruz" dedi.

Program kapsamında, Bandırma Galatasaraylılar Derneği'ni 1992 yılında ilk kez kuran Cengiz Akıncı'ya plaket takdim edildi. Plaketi Dernek Başkanı Hakan Yücel verdi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Galatasaray'ın 26. şampiyonluk kupasının salona gelmesi oldu. Sarı-kırmızılı bayraklar ve havai fişek gösterileri eşliğinde gelen kupa, davetlilerin yoğun ilgisini gördü. Katılımcılar kupayla fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kutlamalarda ayrıca, şampiyon kadroda yer alan futbolcuların imzalarını taşıyan iki forma kapalı zarf usulüyle açık artırmaya çıkarıldı. Formalardan birini Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, diğerini ise Bastaş adına Mustafa Baş aldı.

Şampiyonluk gecesi, sarı-kırmızılı taraftarların coşkulu kutlamalarıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Galatasaray, 3. Sayfa, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Ulaş Oral Mustafa Ulaş Oral:
    ya çok güzelll ya doğru söyleyim biz her seferinde bunları yaşıyoruz hani o duygu işte ya kupa salona gelince çok etkilendim valla formaların açık artırması da çok iyi olmuş böyle etkinlikler çok kıymetli ama ne bileyim bazıları eleştiriyo biz de kutlamaktan çekiniyoruz gibi 0 0 Yanıtla
  • Gürkan Toy Gürkan Toy:
    maşallah 26 şampiyonluk çok güzel bir başarı tabii ki kutlanmalı ama insanların bu kadar coşkuyla eğlenip kutlarken bir taraftan çok kişi ekonomik sıkıntı çekiyor bunu da göz önünde bulundurmak lazım yine de başarıları için dualarımız beraber olsun 0 0 Yanıtla
  • Şahinde Dal Şahinde Dal:
    ya ne yapacak sıradan insan bunu izleyip ama neyse tebrikler galatasaray 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bandırma'da Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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