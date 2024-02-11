Bandırma'da geri geri gelen kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da geri geri gelen kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bandırma\'da geri geri gelen kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geri geri gelen kamyonetin çarparak yaraladığı N.A. hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü R.U. gözaltına alındı.

11.02.2024 10:36
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geri geri gelen kamyonetin çarparak yaraladığı N.A. hastanede hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki Hurdacılar Sokak üzerinde, 10 ADL 592 plakalı kamyonetiyle geri geri gelen R.U., kamyonetin arkasındaki N.A.'yı (72) fark etmedi. Kamyonetin çarpması sonucu yere düşen N.A. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yarılı N.A.'ya ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.A. tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam ederken fenalaşan N.A. bütün çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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