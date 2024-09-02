Bandırma'da Ev Hırsızları Polisin Takibiyle Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Ev Hırsızları Polisin Takibiyle Yakalandı

Bandırma\'da Ev Hırsızları Polisin Takibiyle Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonucunda, üç şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. İlk olayda 700 bin lira değerinde ziynet eşyası ve koleksiyon çalındı. İkinci ve üçüncü girişimlerinde başarılı olamadılar. Operasyonel çalışmalarla A.D., T.M. ve S.K. tutuklandı, çalınan eşyalar sahiplerine iade edildi.

02.09.2024 17:01
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evlere dadanan 3 hırsız, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bandırma'da 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen ilk hırsızlık olayı Doruk Oba Villalarında yaşandı. İddiaya göre, 3 şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlıkta, toplam değeri 700 bin lira olan tespih koleksiyonu, yemek takımı ve ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde maske ve eldivenler bulundu, akabinde delil toplama süreci başladı. Güvenlik kameralarından bir hafta boyunca yapılan incelemeler sonucu şüpheliler tespit edildi.

Aynı şahıslar, 28 Ağustos 2024 tarihinde yine Doruk Oba Villalarında ikinci bir hırsızlık girişiminde bulundular ancak köpek sesi duyunca kaçtılar. Aynı kişiler, yine o gece Paşabayır Mahallesi Aktoprak Caddesi Kutay Apartmanı'nda üçüncü bir hırsızlık girişiminde bulundu. Maskeli ve eldivenli olarak zemin kattaki evin balkonundan içeriye giren şüpheliler, bu kez ziynet eşyaları ile 6 adet kol saati çaldılar ve toplamda 100 bin liralık hırsızlığa karıştılar.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu deliller toplandı ve belirlenen ikamet adreslerine yapılan operasyonlarla, A.D. (25), T.M. (25) ve S.K. (26) isimli şahıslar yakalandı. Villadan çalınan 5 tespih ve imitasyon takılar, Kutay Apartmanı'ndaki hırsızlıkta çalınan eşyaların büyük çoğunluğu ile birlikte ele geçirilerek, mağdurlara teslim edildi.

Şüpheliler ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Ev Hırsızları Polisin Takibiyle Yakalandı - Son Dakika

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