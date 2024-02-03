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Bandırma'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika
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Bandırma'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü

Bandırma\'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, park halindeki iki araç da maddi hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.02.2024 22:42
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İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bandırma, Ordu Caddesi üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mustafa Zeybek Sokak istikametinden Ordu Caddesi'ne üzerine çıkan H.G. hakimiyetindeki 10 AFB 224 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde seyreden M.Y. hakimiyetindeki 10 JC 412 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonucu, 10 AFB 224 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.G çarpışmanın şiddetiyle bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil ekipleri sevk edilirken yapılan ilk müdahalenin ardından N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, N.G.'nin cansız bedenini hurdaya dönen aracın içinden güçlükle çıkarabildi. N.G'nin cansız bedeni Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşlar, daha öncede çok sayıda kazanın meydana geldiği söz konusu bölgede, hız yavaşlatıcı kasis ya da benzeri önlemlerin alınmasını istiyorlar.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bandırma'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika
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