3.Sayfa

Bandırma'da kadın cinayeti

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi yaşamına son verdi.

Olay, Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1514 sokakta meydana geldi. Fatma Aydovan 12 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışma yaşadı ve tartışma sonucunda İbrahim A. tarafından ilk eşinden olan oğlu C.A ile birlikte silahla vuruldu. Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Ağzıkırık olayın ardından kendini de vurarak intihar etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın yaptığı incelemelerinin ardından cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.