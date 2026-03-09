Bandırma'da Kimyasal Üretim Tesisi İçin ÇED Onayı - Son Dakika
Bandırma'da Kimyasal Üretim Tesisi İçin ÇED Onayı

Bandırma\'da Kimyasal Üretim Tesisi İçin ÇED Onayı
09.03.2026 15:11
Bandırma'da yeni kimyasal üretim tesisi için olumlu ÇED kararı verildi, çevresel endişeler artıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde kurulması planlanan kimyasal üretim ve depolama tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, söz konusu projenin kamuoyuna ilan edildiği bildirildi.

Projeye göre Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan tesiste yıllık 40 bin ton potasyum sülfat ve 50 bin ton hidroklorik asit (%31) üretimi yapılacak. Tesiste ayrıca 1.849,75 metreküp kimyasal depolama kapasitesi bulunacağı açıklandı.

Ancak kararın duyurulmasıyla birlikte Bandırma'da kimyasal üretim tesislerinin artması yeniden tartışma konusu oldu. Sanayi yatırımlarıyla birlikte kentin çevresel yükünün her geçen gün arttığını savunan bazı vatandaşlar ve çevre duyarlılığı bulunan kesimler, kimyasal üretim ve depolama faaliyetlerinin hava, su ve toprak üzerindeki muhtemel etkilerinin yeterince tartışılmadığını dile getiriyor.

Bandırma'nın zaten sanayi tesisleri, liman faaliyetleri ve ağır sanayi yatırımlarıyla yoğun bir yük taşıdığı ifade edilirken, yeni bir kimyasal üretim tesisinin bölgedeki çevresel riskleri artırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Özellikle hidroklorik asit üretimi ve depolaması gibi faaliyetlerin muhtemel sızıntı, koku ve çevresel etkiler açısından ciddi riskler barındırabileceği belirtiliyor.

Kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde ise Bandırma'nın sanayi yatırımlarının merkezi haline getirilirken çevre ve yaşam kalitesinin ikinci plana atıldığı görüşü öne çıkıyor. Bazı vatandaşlar, "Bandırma zaten yıllardır sanayi yükünü taşıyor. Yeni kimyasal tesislerin kurulması konusunda çok daha hassas olunmalı" diyerek tepkilerini dile getiriyor. - BALIKESİR

