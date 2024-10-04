Bandırma\'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Bandırma'da makilik alanda çıkan yangın böyle görüntülendi
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangın dron ile görüntülendi.
Dutliman Mahallesi mevkii Eti Maden şlam havuzunun çevresindeki makilik alanda yangın çıktı. Akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 Arazöz, yangına müdahale etti. Engebeli arazide zorlu koşullarda yürütülen söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 50 dönümlük alan yangın sonucu zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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