Bandırma\'da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

19.01.2026 16:59  Güncelleme: 17:01
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk bir binada çıkan yangında içeride yaşayan bir kişi dumandan etkilendi. Yangının sobadan kaynaklandığı belirtildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk bir binada çıkan yangında, içeride yaşayan bir kişi dumandan etkilendi. Olay, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, metruk binada yaşayan vatandaşın sobayı yakması sonucu soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun duman oluşurken, içeride bulunan kişi dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alırken binada soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangının çıkış sebebinin soba kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Kaza, Son Dakika

