Bandırma'da Motosiklet Kazası: İki Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da Motosiklet Kazası: İki Genç Kız Yaralandı

Bandırma\'da Motosiklet Kazası: İki Genç Kız Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçerken iki kıza çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

15.01.2025 17:17
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarpan motosiklet sürücüsü ve kızlardan biri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi'nden seyir halinde olan Ö. F. Yazıcı (20) yönetimindeki 10 AHP 038 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kızlardan biri yere savrulurken, diğeri hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genç kıza ve motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Motosiklet Kazası: İki Genç Kız Yaralandı - Son Dakika

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