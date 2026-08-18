Bandırma\'da Motosiklet ve Otobüs Çarpıştı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ters yönde ilerlediği belirtilen şehir içi yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Bandırma'nın 600 Evler Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (50) idaresindeki 10 AAB 43 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, ters yönde ilerlediği sırada İ.B. (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü N.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.