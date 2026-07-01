Bandırma\'da buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen arazi ve buğday tarlası yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin ortak müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi kırsalında bulunan arazi ve buğday tarlasında meydana geldi. Araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 itfaiye aracı ve 9 personel sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle alevli bir şekilde yanan alana müdahale etti. Yangının boyutu ve rüzgarın etkisi göz önüne alınarak bölgeye takviye kuvvet istendi. Çalışmalara destek vermek amacıyla 3 orman arazözü, Bandırma Belediyesine ait 1 su ikmal aracı ve BASKİ'ye ait 1 su tankeri de olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR