Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sopayla darbedilerek ağır yaralanan ve bir gözünü kaybeden kedi, tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini bulan aile tarafından sahiplenildi.

Bandırma 100. Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir şahıs tarafından sopayla darbedilen kedi ağır yaralandı. Çevredeki duyarlı bir aile tarafından yaralı halde bulunan kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Saldırı sonucu bir gözünü kaybeden ve kafasında travma oluşan kedi, veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ve yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Yaralı halde bulan aile sahiplendi

Tedavi merkezinde son sağlık kontrolleri tamamlanan kedi için yeni bir yaşam başladı. Kediyi yaralı halde bularak tedavi edilmesini sağlayan aile, sahiplenme talebinde bulunarak hayvana sıcak bir yuvanın kapılarını açtı.

Bölgedeki diğer kediler koruma altına alındı

Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı bölgede yaşayan diğer sokak kedilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler tarafından koruma altına alınan yetişkin kedilerin kısırlaştırma işlemleri tamamlanırken, yavru kedilerin de gerekli tedavi ve aşılamaları gerçekleştirildi.