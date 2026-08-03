Bandırma’da yeni sezon öncesi spor güvenlik kurulu toplandı - Son Dakika
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Bandırma’da yeni sezon öncesi spor güvenlik kurulu toplandı

Bandırma’da yeni sezon öncesi spor güvenlik kurulu toplandı
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Bandırma'da 2026-2027 futbol sezonu öncesi ilçe spor güvenlik kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik tedbirleri, misafir taraftar kabulü, özel güvenlik sayıları ve protokol akreditasyon uygulamaları karara bağlandı.

Bandırma'da 2026-2027 futbol sezonu öncesi ilçe spor güvenlik kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda müsabakalarda uygulanacak güvenlik tedbirleri, stadyuma alınmayacak materyaller, özel güvenlik görevlisi sayıları ve protokol girişlerine ilişkin uygulamalar karara bağlandı.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Bandırmaspor ile Bordo BK'nın 2026-2027 sezonunda oynayacağı müsabakalarda uygulanacak güvenlik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi. Bandırmaspor'un sezonun ilk maçını 8 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynayacağı belirtilirken, karşılaşma öncesinde alınacak önlemler görüşüldü.

Alınan kararlara göre deplasman tribün kapasitesinin yüzde 5'i oranında olmak üzere 577 misafir takım taraftarı stadyuma kabul edilecek. Risk değerlendirmesinde Bursaspor karşılaşması A kategorisi riskli müsabaka olarak belirlenirken, B kategorisindeki müsabakalarda 95, C kategorisindeki müsabakalarda ise 90 özel güvenlik görevlisinin görev yapması kararlaştırıldı.

Misafir takım kafilesinin ilçe girişinden itibaren konaklayacağı otele, otelden stadyuma ve müsabaka sonrasında ilçe çıkışına kadar, antrenman yapılması halinde ise antrenman sahasına trafik ekipleri eskortluğunda güvenli şekilde intikalinin sağlanacağı bildirildi.

Protokol tribünü girişlerinde yaşanan yoğunluk ve belgesiz girişlerin önüne geçilmesi amacıyla akreditasyon uygulamalarının eksiksiz yürütülmesi kararlaştırılırken, üst aramalarının da titizlikle yapılması yönünde karar alındı. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya Bandırma Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Güzsoy, Bandırmaspor Kulüp Başkanı Murat Karakoyun, Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Ülkar ile Bordo BK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlban katıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Bandırma, 3. Sayfa, Misafir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma’da yeni sezon öncesi spor güvenlik kurulu toplandı - Son Dakika

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