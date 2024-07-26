Bandırma'da Ticari Taksi ve Motosiklet Sürücülerine Denetim - Son Dakika
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Bandırma'da Ticari Taksi ve Motosiklet Sürücülerine Denetim

Bandırma\'da Ticari Taksi ve Motosiklet Sürücülerine Denetim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri ticari taksi ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. Emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve evrak kontrolleri yapılarak kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ticari faaliyet gösteren araçların kontrolü ve sürücü belgeleri de incelendi. Denetimlerin Bandırma'nın farklı bölgelerinde devam edeceği belirtildi.

26.07.2024 09:30
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Balıesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekiplerinin ticari taksi ve motosiklet sürücülerine karşı denetimleri hız kazandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaya ve sürücüleri bilgilendirme amacıyla denetimlerini artırdı. Bandırma Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve evrak kontrolleri titizlikle yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafiğe uygun olmayan araçlara da para cezası kesildi.

Ticari faaliyet gösteren araçların kontrolü ve kurallara uyup uymadığı polis ekiplerince incelendi. Ayrıca şoförlerin sürücü belgeleri ve SRC belgeleri kontrol edildi. Motosiklet sürücülerinin de evrak kontrolleri yapılarak kuralları ihlal eden ticari taksi sürücüleri ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu tür denetimlerin Bandırma'nın muhtelif yerlerinde devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Ticari Taksi ve Motosiklet Sürücülerine Denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Ticari Taksi ve Motosiklet Sürücülerine Denetim - Son Dakika
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