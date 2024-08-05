Bandırma\'da Togg ve motosiklet çarpıştı, kullanılmaz hale geldi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletle çarpışan Togg, kullanılmaz hale geldi. Togg ve motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Atik Caddesi ile Ömer Bagana Sokak kesişimindeki kavşakta, A.M.T. idaresindeki 06 EFC 253 plakalı Togg ile A.İ.'nin idaresindeki 10 ANY 344 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü A.İ. ve Togg sürücüsü A.M.T. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki sürücü de tedavi altına alındı.

Togg ve motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR