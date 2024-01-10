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Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ticari minibüsün orta refüjü geçerek tırla kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bandırma\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
10.01.2024 - 15:08,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ticari minibüsün orta refüjü geçerek tırla kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bandırma'da etkili olan yağış, aşırı hız ve dikkatsizlikle birleşince kazaya neden oldu. Bursa- Çanakkale yolu üzerinde, Bursa istikametinde seyir halinde olan A.S. hakimiyetindeki 06 PK 512 plakalı minibüs orta refüjü aşarak karşı şeride savruldu. Minibüs, Bandırma istikametinde karşı şeritte seyreden E.A. idaresindeki 10 ABJ 53 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 acil ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü A.S.'nin (62) genel sağlık durumunun iyi olduğu, yolcu M.T.S.'nin (14) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüsteki diğer yolcu H.S. (52) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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