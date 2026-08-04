Bandırma'da Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma'da Trafik Kazası

Bandırma\'da Trafik Kazası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yokuş çıkarken panikleyen sürücü, geri giden araçla ticari araca çarptı; maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yokuşta ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsünün panikleyerek geri vitese takıp gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ışıklarda bekleyen ticari araç ile sinyalizasyon direği zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda özel hastane istikametindeki yokuşu çıkan hafif ticari araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle panikleyerek aracını geri vitese aldı. Kontrolden çıkan araç, geri hareket ederek trafik ışıklarında bekleyen ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sinyalizasyon sistemi de zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokan bilirkişi raporu İfadede soruldu Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu
İran’da ’İsrail idamları’ devam ediyor: Telegram grubu ele verdi İran’da 'İsrail idamları' devam ediyor: Telegram grubu ele verdi
Türkiye’nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu’na kızından duygusal mesaj Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler

08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:26
Gelirse yer yerinden oynar Fenerbahçe’ye Portekiz’i gole boğan yıldız
Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe'ye Portekiz'i gole boğan yıldız
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
07:49
Menderes Belediyesi’ne operasyon Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var
07:22
Türkiye devreye giriyor 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas
06:59
Devir tamamlandı Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası
Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 08:54:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Bandırma'da Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.