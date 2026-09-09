Bandırma'da üniversite öğrencisine cinsel saldırı davasında 2 sanığa toplam 32,5 yıl hapis - Son Dakika
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Bandırma'da üniversite öğrencisine cinsel saldırı davasında 2 sanığa toplam 32,5 yıl hapis

Bandırma\'da üniversite öğrencisine cinsel saldırı davasında 2 sanığa toplam 32,5 yıl hapis
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Balıkesir Bandırma'da üniversite öğrencisi Ş.Ö.'ye nitelikli cinsel saldırı ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından yargılanan E.A. 17 yıl 6 ay, Y.E.C. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mahrem görüntülerin WhatsApp grubunda paylaşılması ve DNA raporlarını delil olarak değerlendirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üniversite öğrencisi Ş.Ö.'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla yargılanan iki sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, E.A.'ya toplam 17 yıl 6 ay, Y.E.C.'ye ise 15 yıl hapis cezası verdi.

Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar E.A. ve Y.E.C. ile taraf avukatları katıldı.

Davanın önceki duruşmasında dinlenen tanıklardan biri, olay gecesi mağdur Ş.Ö. ile sanıklardan birini araçla gezdirdiğini, ilerleyen saatlerde mağdurun alkollü olması nedeniyle yurda alınamayacağını düşündüklerini ve bu nedenle başka bir arkadaşlarının evine bıraktıklarını ifade etmişti.

Tanık, olayın ardından bir WhatsApp grubunda mağdura ait iç çamaşırlı fotoğrafların paylaşıldığını gördüğünü belirtirken, bir diğer tanık da sanıklardan E.A.'nın söz konusu grupta mağdurun mahrem fotoğraflarını paylaştığını ileri sürmüştü.

Duruşmalarda dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporu ve DNA inceleme sonuçlarına dikkat çeken mağdur avukatı Betül Agen Eraslan, mağdurun iç çamaşırı, çorabı ve kıyafetlerinde her iki sanığa ait DNA profilleri ile sperm hücrelerinin tespit edildiğini ifade etmişti.

Eraslan ayrıca müvekkilinin olay sırasında yalnızca alkollü olmadığını, bilincini kaybetmiş durumda bulunduğunu savunarak cinsel eylemin rızaya dayanmadığını ve mağdurun rızası dışında soyularak mahrem görüntülerinin mesajlaşma gruplarında paylaşıldığını belirtmişti.

Karar duruşmasında söz alan Av. Betül Agen Eraslan, sanıkların üzerlerine isnat edilen suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına ve herhangi bir takdiri indirim uygulanmaksızın cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Sanık müdafileri ise suçlamaları ve dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirterek önceki savunmalarının dikkate alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.A.'yı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylece E.A.'ya toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Y.E.C. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da üniversite öğrencisine cinsel saldırı davasında 2 sanığa toplam 32,5 yıl hapis - Son Dakika

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