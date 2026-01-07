Bir ısırıkta şok: Kurabiyeden sigara izmariti çıktı - Son Dakika
07.01.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir unlu mamuller işletmesinde yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi ve işletmeye büyük ceza kesildi. Bir vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleştirilen incelemede, işletmeden çikolatalı kurabiye satın alırken sigara izmariti çıktığı iddia edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir unlu mamuller işletmesine yönelik yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan inceleme kamuoyunda dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın çikolatalı kurabiye satın aldıktan sonra ürünü yerken içerisinden sigara izmariti çıktığını iddia etmesi üzerine ilgili ekipler harekete geçti. Şikayet doğrultusunda yapılan incelemeler kapsamında, ihbar edilen işletmeye denetim gerçekleştirildi.

İhbar ve şikayet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar tespit edildi. Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, vatandaşın şikayeti üzerine yapılan incelemelerde, şikayete konu edilen ürünün denetim sırasında işletmede bulunamadığı, satılmış olabileceği iddia edildi. Denetimlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ilgili kurumlarca sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında aralıksız devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

