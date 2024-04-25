Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Bandırma\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 108 gram metamfetamin maddesi, bir adet tabanca ve mühimmat, uyuşturucu madde kullanımı aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 10:22
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma'da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi bir adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 108 gram metamfetamin maddesi, bir adet 9 mm çaplı tabanca, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı aparatı (payp) ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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