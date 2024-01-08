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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüphelinin 60 Suç Kaydı Bulundu - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüphelinin 60 Suç Kaydı Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüphelinin toplamda 60 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edilecek.

Bandırma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüphelinin 60 Suç Kaydı Bulundu
08.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüphelinin, 60 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bandırma İhsaniye Mahallesi Servet Çırpan Caddesi'nde polis ekiplerinin yapmış oldukları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 10 E 7563 plakalı araçtan 29,57 gram metamfetamin ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan G.D., E.M. ve D.K. isimli şahısların ise yapılan GBT sorgusuyla tam bir suç makinesi oldukları ortaya çıktı. G.D.'nin 8 adet suç kaydı, E.M.'nin 47 adet suç kaydı, D.K.'nin ise 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların, uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüphelinin 60 Suç Kaydı Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüphelinin 60 Suç Kaydı Bulundu - Son Dakika
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