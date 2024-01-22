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Bandırma'da yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından bir aparta yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalanırken, apartı kiralayan 1 kişi gözaltına alındı. Apartta fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi için İlçe Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonuna sevk edildi. Kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 4 şahsa 16 bin 540 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, apartı kiralayarak fuhuşa aracılık eden S.E. (45) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan yer ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 90 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

Bandırma\'da yapılan fuhuş baskınında 2\'si kadın 6 kişi yakalandı
22.01.2024 - 19:32,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından bir aparta yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalanırken, apartı kiralayan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Paşabayır Mahallesi'nde bir apartta fuhuş yapıldığını tespit eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aparta baskın düzenledi. Apartta fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi için İlçe Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonuna sevk edildi. Kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 4 şahsa 16 bin 540 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, apartı kiralayarak fuhuşa aracılık eden S.E. (45) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan yer ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 90 gün süreyle kapatılarak mühürlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da yapılan fuhuş baskınında 2'si kadın 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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