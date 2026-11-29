Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne yönelik kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı sonrasında Bandırma bağlantılı feribot seferlerinde iptaller meydana geldi.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 75-90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen fırtınanın 1 Aralık akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bandırma'nın da bulunduğu Balıkesir'in kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Marmara RORO, 29 ve 30 Kasım'da planlanan bütün seferlerini iptal etti. GESTAŞ'ın Güney Marmara Adalar hattında 29 Kasım'da yapılması planlanan seferler de olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemedi.

İDO'nun Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki saat 15.30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki saat 19.00 seferi iptal edildi. Şirketin Bursa ve Armutlu hatlarındaki bazı seferler de yapılamayacak.

Yolculardan güncel sefer bilgilerini ilgili işletmelerden kontrol etmeleri istendi.