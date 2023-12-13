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Bangladeş'te Tren Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Bangladeş'te Tren Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Bangladeş'te kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Kazada 7 vagon raydan çıktı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Bangladeş\'te Tren Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı
13.12.2023 - 19:03,  Güncelleme: 19:05
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Bangladeş'te kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te Mymensingh'ten başkent Dakka'ya giden yolcu treni Gazipur kentinde kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın kimliği belirsiz kişileri tarafından demiryolu hattındaki rayların 6 metrelik kısmının kesilmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilerek, kazada 7 vagonun raydan çıktığını açıkladı.

Demiryolu yetkilileri, raydan çıkan vagonları kaldırmak için vinç çağırırken, hattın onarım çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açılacağını ifade etti. Demiryolundaki rayları kesen şüphelileri bulmak için soruşturma başlatıldı. - DAKKA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te Tren Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te Tren Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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