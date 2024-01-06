Bangladeş\'te Tren Kundaklama Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi trene gerçekleştirilen kundaklama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi tansiyon yükseldi. Başkent Dakka'da yerel saatle 21.00'de bir yolcu treni trene kundaklandı. Jessore'den başkent Dakka'ya sefer gerçekleştiren treninin 4 vagonu alev alırken yangının kısa sürede treni sardı.

Trende bulunanların yanı söndürmeye çalışırken itfaiye kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun çalışmaları sonucu 2 saatte söndürülebildi. Alev alev yanan trende bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu kaydeden polis saldırganların arandığını söyledi. Dakka Polis Yardımcısı Mohid Uddin olayı seçimlerden önce halkta paniğe neden olmak amacıyla "planlı bir kundaklama" olarak tanımlayarak, "Bu hain saldırıya karışanları bulacağız" dedi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, seçim öncesi yaşanan tren yangının kaza mı kundaklama mı olduğunun araştırılması talimatı verdi.

Bangladeş'te kritik seçim

170 milyon nüfusu bulunan Bangladeş, ülkenin 12'nci genel seçimleri için yarın sandık başına gidecek. Yeni hükümetin belirleneceği seçimin gergin bir ortamda geçmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak oy verme 8 saat sürecek. Ülke genelinde 119 milyon kayıtlı seçmen, 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanacak. Ülkenin Pakistan'dan ayrıldığı 1971 yılından bu yana Bangladeş'te yapılan 11 seçimden yalnızca 4'ünün "özgür ve adil" olarak gerçekleştirildiği ifade edilirken diğer seçimler sık sık şiddet ve protestoya sahne oldu.

Ana muhalefetten 48 saatlik grev başlattı

Khaleda Zia liderliğindeki ana muhalefet Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ve diğer muhalif gruplar seçimi protesto etme kararı aldı. Muhalefet, Başbakan Hasina'nın 4 kez üst üste iktidara gelme isteğini boykot ediyor. Seçimlere saatler kala ana muhalefet partisi 48 saatlik genel grev başlattı. Muhalefetin 48 saatlik genel grevi, cumartesi günü 06.00 ile Pazartesi 006.00'ya kadar sürecek.

Öte yandan, 100'den fazla muhalefet lideri ve aktivist başkent Dakka'da yürüyüş düzenleyerek halkı da greve katılmaya çağırdı. BNP Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi, yürüyüşte gerçekleştirdiği konuşmasında partisinin Hasina'nin istifasını isterken seçimlerin protesto edilmesini gerektiğini savundu. Rizvi, Hükümet ateşle oynuyor. Hükümet tek taraflı seçim düzenlemek için eski taktiklere başvurdu" dedi. - DAKKA