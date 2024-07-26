Banka Güvenlik Görevlisi Dolandırıcılığı Önledi

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Bilecik'te bir bankada çalışan özel güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden önlendi.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir banka şubesine giderek, yaklaşık 40 bin TL civarında kredi çekmek için işlemlerde bulunan vatandaşın durumundan şüphelenen özel güvenlik görevlisi dolandırıldığını fark ederek; 'Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması' (KAAN) ve Whatsapp uygulamaları üzerinden ihbarda bulundu. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dolandırıcılık olayını gerçekleşmeden önledi. - BİLECİK